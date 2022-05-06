Bu iller için sel ve su baskını uyarısı

Iğdır’da birkaç gündür etkili olan sağanak yağışlar devam ediyor.

Meteorolojiden yapılan uyarılar sonrası Iğdır’da sağanak yağışlar devam ediyor. Öğleden sonra etkisini artıran yağışlar kentin farklı yerlerinde su birikintisi oluşturdu. Dışarıda olan vatandaşlar yağış sonrası şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken, hazırlıksız yakalananlar da yağmurdan korunmak için bina altlarına sığındı. Meteorolojiden yapılan uyarıda bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında seyretmesi bekleniyor.

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