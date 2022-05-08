Iğdır'da 'Deneyap Atölyesi' başvuruları başladı

Iğdırın'da içinde bulunduğu 42 ilde Deneyap atölyeleri öğrenci başvuruları başladı.
Iğdır Gençlik Merkezinde kurulacak Deneyap teknoloji atölyelerinde 36 ay boyunca 11 farklı başlıkta eğitim hakkı kazanmak isteyen öğrenciler için başvurular başladı. Deneyap Teknoloji Atölyelerine öğrenci kabulü, iki aşamalı seçme süreci sonunda yapılacak. Sürecin ilk aşaması olan yazılı seçme sınavı, esınav yöntemiyle 1 Haziran – 26 Haziran tarihleri arasında seanslar şeklinde gerçekleştirilecek. Yazılı sınavın son başvuru tarihi ise 31 Mayıs 2022 olarak belirlendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.