İnşaat işçisi, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır’da inşaatta çalışan bir işçi, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün Iğdır Bağlar Mahallesi, Kafkas Caddesi, Gürel Sokak'taki inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüzbaşılar köyünde yaşayan Ömer Üçrak çalıştığı inşatta dengesini kaybederek 3. kattan düştü. İnşaatta çalışan diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybeden Üçrak, Yüzbaşılar Köyü mezarlığında defnedildi.

Ömer Üçrak’ın 4 yıl önce babasını, 1 yıl önce de annesini kaybettiği öğrenildi. Ömer Üçrak’ın 5 kardeşin tek erkek evladı olduğu ve 6 ay önce evlendiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.