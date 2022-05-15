Iğdır'da ayağına ip dolanan güvercin kurtarıldı

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'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da ayağına dolanan ip nedeniyle çatıda asılı kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Emek Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatıksında asılı kalan güvercini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, ayağı ipe dolanan güvercini, yangın merdiveni ile çıkarak kurtardı. Bıçakla ipi kesen ekipler, daha sonra güvercini doğaya saldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2022-05-15 17:51:15



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