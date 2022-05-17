Arnavutköy'de fabrikadaki yangın söndürüldü

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Uğur ŞAHİN / İSTANBUL, (DHA) ARNAVUTKÖY'deki fabrikada çıkan yangın 7 saatlik çalışmaların ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

Arnavutköy Haraççı Hadımköy Yolu Caddesi'nde bulunan plastik fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın yandaki 3 fabrikaya daha sıçradı. İstanbul'un farklı ilçelerinden de sevk edilen çok sayıda itfaiye ekipleri alevlere dört koldan müdahalede bulundu. Yangın yaklaşık 7 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın nedeniyle 4 fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

DHA-Genel Türkiye-Iğdır

2022-05-17 15:48:12



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