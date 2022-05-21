Ağrı Dağı, beyaza büründü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)AĞRI Dağı, dün gece etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Türkiye´nin 5 bin 137 metre yüksekliği ile en yüksek dağı olan Ağrı Dağı´na dün gece kar yağdı. Yüzde 65'lik bölümü Iğdır, yüzde 35'lik bölümü ise Ağrı il sınırları içinde olan Ağrı Dağı, yağışla birlikte beyaza büründü. İlkbaharla birlikte yeşile bürünen Iğdır ovalarıyla karla kaplanan Ağrı Dağı´nın aynı karedeki görüntüsü, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2022-05-21 12:52:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.