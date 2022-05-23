Pınar'ı öldürdü, 'korkutmak istedim' dedi (2)

BAŞSAVCILIK: 4 KİŞİ GÖZALTINDA
Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, Pınar Kızıl'ın öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada 4 kişinin gözaltında alındığını bildirdi. Soruşturmanın titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürüldüğünü ifade eden Başaran'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Maktülenin ölü muayene ve otopsi işlemleri titizlikle ve tüm yönleriyle incelenerek tamamlanmış olup, olay sırasında evde bulunan R.K., Y.G., A.A. ve M.A. gözaltına alınarak ifadelerinin alınması işlemi devam etmektedir. Soruşturmaya titizlik ve tüm yönleriyle devam edilmektedir." (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2022-05-23 18:19:48
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