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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımından geçen kara yolunda helikopterli denetim

DHA

Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımından geçen kara yolunda helikopterli denetim


Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da jandarma ve polis ekipleri, Ağrı Dağı'nın 2 bin metre rakımından geçen kara yolunu helikopterle denetledi. Helikopterli ekibin kurallara uymadığını tespit ettiği sürücüler, uygulama noktalarında durduruldu.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü trafik şubesi ekipleri, ortak denetim gerçekleştirdi. Iğdır kent merkezine giriş yolları ile Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımından geçen Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda denetim için helikopterle havalanan ekipler, kurallara uymayan sürücüleri tespit etti. Helikopterdeki denetim ekibinin anons ettiği araç sürücüleri, uygulama noktasında durdurularak ceza kesildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2022-05-26 17:54:57

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