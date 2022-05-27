Ucuz fiyata koyun satma bahanesiyle dolandırıcılık: 3'ü kamu görevlisi 31 gözaltı



Özkan AYDIN / IĞDIR, (DHA)KURBAN Bayramı öncesi ucuz fiyata koyun satma bahanesiyle sosyal medya üzerinden irtibat kurdukları kişileri dolandırdıkları iddiasıyla 3'ü kamu görevlisi, 31 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, kentte sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla ucuz fiyata koyun sattıklarını vadederek irtibat kurdukları alıcıları dolandırdıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, yapılan 6 aylık çalışmanın sonucu, iddiaya göre şebeke mensuplarının sosyal medya üzerinden irtibat kurdukları kişileri hayvan satma bahanesiyle çağırdıkları Iğdır'da karşılayıp satılacak hayvanlar karşılığında 'kapora' adı altında para aldıktan sonra ortadan kayboldukları belirlendi. Bu şekilde çok sayıda vatandaşı milyonlarca liralık zarara uğrattıkları anlaşılan şebekeye yönelik bugün Iğdır merkezli Van, Bursa ve Kars'ta çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma, polis, komando timi ve özel harekat personelinin katıldığı operasyonda 3'ü kamu görevlisi olmak üzere 31 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 26 bin lira, 99 tarihi değere sahip altın sikke, 410 gram uyuşturucu, çok sayıda senet, sahte hayvan nakil belgeleri, 27 cep telefonu ve farklı kişiler adına kayıtlı olan ve suçta kullanılan GSM kartları ele geçirildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemleri ardından adliyeye çıkarılacak. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2022-05-27 19:12:24



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