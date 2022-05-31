Ucuza koyun satma bahanesiyle dolandırıcılığa 5 tutuklama



Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)KURBAN Bayramı öncesi ucuza koyun satma bahanesiyle sosyal medyadan irtibat kurdukları kişileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 33 kişiden 5´i tutuklandı, 10´u adli kontrol şartıyla, 28 kişi ise serbest kaldı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla ucuz fiyata koyun sattıklarını vadederek irtibat kurdukları alıcıları dolandırdıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, 6 aylık çalışmayla, şüphelilerin sosyal medyadan irtibat kurdukları kişileri hayvan satma bahanesiyle çağırdıkları Iğdır'da karşılayıp satılacak hayvanlar karşılığında 'kaparo' adı altında para aldıktan sonra ortadan kaybolduklarını belirledi. Bu yöntemle çok sayıda kişiyi milyonlarca liralık zarara uğrattıkları saptanan şebekeye yönelik 27 Mayıs´ta, Iğdır merkezli Van, Bursa ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 3'ü kamu görevlisi, 31 kişi yakalandı. Soruşturma kapsamında sonraki süreçte de 2 kişi daha gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 26 bin lira, 99 tarihi değere sahip altın sikke, 410 gram uyuşturucu, çok sayıda senet, sahte hayvan nakil belgeleri, 27 cep telefonu ve farklı kişiler adına kayıtlı olan ve suçta kullanılan GSM kartları ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından18 kişi serbest bırakıldı, 15 kişi ise dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2022-05-31 09:49:05



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