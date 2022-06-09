Iğdır’da yaralı leylek yavrusu tedavi altına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır’ın Melekli beldesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan leylek yavrusu, tedavi altına alındı.

Iğdır Melekli beldesinde vatandaşlar yaralı halde bir leylek yavrusu buldu. Yaralı leylek yavrusunu alan vatandaşlar hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdi. Yaralı leylek yavrusunu teslim alan ekipler yaralı yavrunun tedavi ve beslemesini yaptı. Yaralı leylek yavrusu iyileştikten sonra tekrar doğaya bırakılacak.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.