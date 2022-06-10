Iğdır’da kaçakçılara yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı

Iğdır'da kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sigara ve alkollü içki kaçakçılığı yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı yapılan operasyonda 284 bin 200 makaron, 4 bin 12 paket gümrük kaçağı sigara, 75 kilogram kaçak tütün, 53 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ve 78 paket gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken Tuzluca Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 3’ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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