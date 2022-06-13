Iğdır’da 8 günde bin 237 Afgan göçmen uçak ile ülkelerine gönderildi

Iğdır’da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan bin 237 Afgan göçmen, sınır dışı edilerek uçakla ülkelerine gönderildi.

Türkiye’nin farklı şehirlerinde güvenlik güçleri tarafından yakalanan ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezinde toplanan Afgan göçmenler Afganistan Ariana Havayolları'na ait uçaklarla ülkelerine gönderildi. Sabah saatlerinde otobüsler ile Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanına getirilen göçmenler önce güvenlikten geçirildi. Daha sonra göçmenler sıra halinde uçağa bindirildi. Iğdır’da 5 ile 13 Haziran arasında toplamda bin 237 Afgan göçmen charter uçuşu ile ülkelerine gönderilirken bu sayı genelde 37 bin 121 kişiye ulaştı.



‘Bu yıl ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısı, 37 bin 121 kişi oldu’

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezinden yapılan açıklamada, "Bu yıl ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısı, 37 bin 121'e ulaştı. Sınır dışı sayısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 89'luk artış sağlandı. Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi'ne bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süre ile barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için yoğun çalışmalar sürüyor. 27 Ocak 2022 tarihinde Afganistan'a uçuşların açılmasından itibaren 13 bin 921'i 79 adet charter seferle, 6 bin 878'i tarifeli olmak üzere 20 bin 799 Afganistan uyruklu ülkelerine geri gönderildi" denildi.

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