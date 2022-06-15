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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da 103 Afgan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İHA

Iğdır'da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 103 Afgan göçmen, sınır dışı edilerek uçakla ülkelerine gönderildi.

Iğdır’da 103 Afgan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Iğdır’da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 103 Afgan göçmen, sınır dışı edilerek uçakla ülkelerine gönderildi.
Türkiye'nin farklı şehirlerinde güvenlik güçleri tarafından yakalanan ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezinde toplanan Afgan göçmenler ülkelerine gönderilmeye devam ediliyor. Afgan göçmenler gece saatlerinde otobüsler ile Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanına getirildi. Göçmenler önce güvenlikten geçirildi. Daha sonra göçmenler sıra halinde Afganistan Ariana Havayolları'na ait uçağa bindirilerek ülkelerine geri gönderildi. Iğdır’da son on gün içinde 103 düzensiz göçmenin de gönderilmesiyle ülkelerine gönderilen Afgan sayısı bin 340'a ulaştı. 2022 yılı içerisinde Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğü çalışmaları ile birlikte 16 charter seferi gerçekleştirilerek 2 bin 900 düzensiz göçmenin yurttan çıkışı sağlanmış oldu. 27 Ocak 2022'de Afganistan'a uçuşların yeniden açılmasıyla birlikte 14 bin 737'si 83 charter seferle, 7 bin 28'i de tarifeli uçuşla 21 bin 765 Afganistan uyruklu yabancı ülkesine geri gönderildi. Ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısı ise 38 bin 257'ye ulaştı. Böylelikle bu yıl geçen yıla göre sınır dışı işlemlerinde yüzde 90 artış sağlandı. Geri göndermeler ile birlikte ülkeye yasa dışı şekilde girenlere yönelik önlemler de artırıldı. Yıl başından şimdiye kadar 162 bin 874 yabancının yasa dışı yollarla ülkeye girişi engellendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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