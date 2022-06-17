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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da renkli karne günü

İHA

Iğdır’da renkli karne günü

Iğdır’da 20212022 eğitim ve öğretim döneminin sona ermesi dolayısıyla öğrenciler için yıl sonu şenliği düzenlendi.
Iğdır Valiliğinin desteğiyle Halfeli Belediyesi tarafından Halfeli beldesi Kent Ormanı'nda düzenlenen yıl sonu şenliğinde karnelerini alan öğrenciler, öğretmenleri ile müzik eşliğinde eğlendi. Çocuklarını yalnız bırakmayan aileler de çocuklarının bu neşesine ortak oldu. Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nejdet Karaca da öğrencilerle halay çekti.
Pandemi sonrası ilk defa böyle güzel bir program hazırladıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, “İki yıl pandemi sürecinden sonra kesintisiz bir şekilde eğitimöğretim faaliyetine devam ettik. Yıl sonu itibarı ile çocuklarımızı hem eğlendirelim hem ödüllendirelim istedik. Valimizin desteği ile böyle bir şenlik alanı kurduk. Çocuklar gönüllerince eğlenip güzel bir gün ve vakit geçidiler” dedi.
Konser alanında çocuklara pamuk şekeri ile içecekler ikram edildi.

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