Vali/Belediye Başkanvekili H. Engin Sarıibrahim, ‘Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı’na katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali/Belediye Başkanvekili H. Engin Sarıibrahim, ‘Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı’na katıldı

İHA

Vali/Belediye Başkanvekili H. Engin Sarıibrahim, ‘Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı’na katıldı

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili H. Engin Sarıibrahim, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında Ankara’da düzenlenen ‘Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı’na katıldı.
Ankara Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen ‘Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı’nda, Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili H. Engin Sarıibrahim de yerini aldı.
Toplantıda belediyeler tarafından yürütülen hizmetler, çalışmalar ve hayata geçirilecek projeler görüşüldü. Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Soylu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yapılan yatırımlara değinerek “Doğu ve güneydoğu şehirlerimizde bölgeler arası gelir farklılığı uçurumuna ve tartışılamayacak derece sıkıntıya yol açılabilecek bir farklılıktan bahsedilmemektedir. Yol, hastane, otoban, otoyol, üniversiteler, İstanbul’da kişi başına düşen öğretmen sayısından daha fazla öğretmen, gençlik, kadın, kültür merkezleri doğu ve güneydoğu illerimizde var. Güvenlikle, asayişle ilgili bir problemin olmadığı, herhangi bir yerden bir yere rahatlıkla gidilebileceği bir tablo var. Bitmeyen havalimanlarının bitirildiği, etrafımızdaki coğrafyanın en büyük barajlarının yapıldığı, tarlalarının suyla buluştuğu, kırsalda da her türlü hizmetin yapıldığı, çocuklarımızın üniversite kazanım ve tıp fakültesini kazanım oranının son 5 yılda yüzde yüzlerin üzerine çıktığı bir tabloyu görüyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iğdır’da renkli karne günü
YEREL HABERLER Iğdır’da renkli karne günü
Iğdır’da öğrenciler için tabiat turizmi etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Iğdır’da öğrenciler için tabiat turizmi etkinliği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.