Yoldan çıkan otomobil tarladaki tellere takılarak durabildi

Iğdır’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıktıktan sonra iki metre yüksekliğindeki boşluktan düşerek tellere takılarak durabildi.

Kaza, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan iki metre boşluktan düştü. Boşluk alanda bulunan tarlanın etrafındaki tellere çakılarak olduğu yerde durabilen araçta bulunan ikisi erkek biri kadın 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan kadın olanın durumunun ağır olduğu öğrenilirken diğer iki kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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