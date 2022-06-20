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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da 2. Kayısı Cup Spor Şenlikleri tenis müsabakaları başladı

İHA

Iğdır’da 2. Kayısı Cup Spor Şenlikleri tenis müsabakaları başladı

Iğdır’da bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Kayısı Cup Festivali, tenis müsabakaları ile devam ediyor.
Iğdır’da ilki geçen yıl düzenlenen Kayısı Cup Festivali'nin ikincisi gerçekleştiriliyor. Toplam 3 ülke, 45 şehir, 4 branşta yapılacak festivale bin 150 sporcu katılacak. 2. Kayısı Cup Festivali tenis müsabakaları ile devam ediyor. Müsabaka açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un konuşması ile devam etti. Durmuş, konuşmasında, "Biz, Türkiye Tenis Federasyonu olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımızın talimatları ile sporu tabana yayıyoruz, ilkesi ile yıllardır stratejiler geliştiririz. Tenisin de tabana yayılması konusu noktasında bu stratejilerden en önemlileri bizim tenisin zenginin sporu olma algısından kurtarıp herkes tarafından her zaman her yerde oynanabilir olduğunu göstermemiz gerekiyordu. Elbette bakanlığımızın çok büyük destekleri ile çok büyük tesisleri yapmasıyla Türkiye’de tesis sıkıntısı olmadığı diyeceğimiz yerdeyken ama içini doldurabilmek faaliyet yapabilmek gençlerimize, dokunabilmek, çocuklarımızı geleceğe taşımak adına çok önemli görevlerimiz var” dedi.
Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Iğdır’ın coğrafi konumunun önemli olduğunu belirterek, “Iğdır her ne kadar Doğu Anadolu’nun içinde yer alsa da mikro klima iklimi ile üretim gücü ile tarımın bu memleketteki en önemli kaynaklarından bir tanesidir. Bu anlamda kayısı bizim için kıymetli bir üründür. Özellikle sofralık kayısı üretiminde Türkiye’nin hem ihracatında hem üretimde önemli güçlerinden biri olduğunu düşünüyoruz. Spor, spor ile birlikte müzik, müzik ile birlikte kültürel faaliyet, sosyal faaliyet dediğimiz unsurlar. Bunların hepsi birlikte beraber olan konulardır. Bizler gerçekte bu serhat boylarında sporun, müziğin kültürel faaliyetin birleştirici gücüne inanan insanlar olarak birlikte başaracağız, diyoruz” şeklinde konuştu.
Müsabaka, Kafkas Halk Oyunları ekibinin dans gösterisi ile devam etti. Daha sonra Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile birlikte tenis oynadı.
Açılış törenine İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, kurum müdürleri de katıldı.

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