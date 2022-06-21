Iğdır’ın yüksek kesimlerinde bahar güzelliği

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Iğdır’ın yüksek kesimlerinde sıcaklıkların geç etkili olmasıyla birlikte bahar güzelliği yeni yeni yaşanmaya başladı.

İklimi ve coğrafi koşullarıyla "Doğu`nun Çukurova'sı" Iğdır’ın yüksek kesimlerinde karların geç erimesi ve sıcaklıkların geç etkili olması ile birlikte bahar güzelliği yeni yeni yaşanmaya başladı. Kent merkezinde sıcaklıklar 30 ile 35 derece iken yüksek kesimlerin yeni yeni ısınmasıyla birlikte yeşeren gelincikler, papatya ve mor çiçekler görenleri kendine hayran bırakıyor. Ortaya çıkan görseller adeta birer tabloyu anımsatıyor.

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