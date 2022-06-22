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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı, yıllık ürün beklentisi 40 bin ton üzerinde

İHA

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı, yıllık ürün beklentisi 40 bin ton üzerinde

İklimi ve coğrafi koşullarıyla "Doğu`nun Çukurova’sı" olan Iğdır’da sarı altın olarak adlandırılan ve coğrafi işareti alınan kaysının hasadı başladı.
"Doğu`nun Çukurova’sı" olan Iğdır’da kentin ekonomisine büyük ölçüde katkı sunan ve sarı altın olarak adlandırılan kayısının hasadı başladı. Iğdır kayısısı başta Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum gibi büyükşehir ile diğer il ve ilçelere de gönderiliyor. Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde alınan verilere göre Iğdır’da 2022 yılında 414 bin 320 adet kayısı ağacı bulunmaktadır. Ayrıca 39 bin 805 dekar alanda bu yıl kayısı üretimi gerçekleştirilecektir. Ekonomik verim gösteren 286 bin 790 adet kayısı ağacından yıllık ortalama 43 bin 316 ton taze kayısı üretimi gerçekleştirilecektir. Iğdır’da en çok yetiştiriciliği yapılan Şalak, Teberze ve Ordubat kayısısıdır.
Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Arslan, 2018 yılında coğrafi işareti alınan Iğdır kayısının kentin ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek, “Bizim kayısımız “Iğdır şekerpare” olarak geçiyor. 26 bin ile 40 bin ton arasında bir yıllık ürün beklentisi var. Bu yıl ürünümüz gayet güzel. Biz bu ürünümüzü İç Anadolu’ya, Batıya sevk ederken aynı zamanda komşu ülkelere de ihracat yapıyoruz. Bunun içinde Gürcistan ve Rusya da var. Geçen yıllarda toplamda 3 bin ile 4 bin ton arasında bir ihracatımız oldu. Biz Iğdır kayısısını sanayi kayısısına dönüştüremiyoruz. Çünkü yapı itibari ile kısa sürede tüketilmesi gerekmektedir. Bizdeki kayısı sofralıktır. Zaman içinde bizdeki kayısının sanayi kayısısına dönüşmesi için çalışmalar yaptık. Önümüzdeki yıllarda Iğdır kayısısını sofralık kayısısı olarak göreceğiz. “Iğdır şekerpare” kayısısı, şalak kayısısı için 2018 yılında coğrafi işaret aldık. Iğdır kayısısını tanıtmak ve daha çok yerlere göndermek için çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca kayısı paketleme sistemini değiştirdik” dedi.
Kayısı alım satımı yapan esnaf Ömer Sinay, Mayıs ayında bahçeleri satın aldıklarını söyleyerek, “Mayıs ayında kayısılarımızı aldık. Haziran ayının 15’i ile 20’si hasat günümüzdür. Bu yıl bereketli geçiyor memnunuz. Piyasa fiyatı şu an 15,17 ile 18 arasında değişiyor. İhracat malı iç piyasa malına göre daha iyi olduğu için fiyatı daha yüksektir. Iğdır kayısısı sofralık olduğu için Malatya kayısısına göre daha güzel daha tatlıdır. Sofralıktır, yemekliktir kurutmalık değildir. Bundan dolayı ihracatta en çok tercih edilen Iğdır kayısısıdır. Bundan dolayı kayısı piyasası bizi ve kayısı bahçesi sahiplerini memnun ediyor” dedi.

‘Kayısı toplamak için başka illerden işçiler geliyor’
Iğdır kayısının hasat zamanın kısa olmasından dolayı başka illerden işçilerin aileleri ile birlikte Iğdır’a kayısı toplamaya geldiğini söyleyen Sinay, “Biz işçileri dışarıda getiriyoruz. Çünkü Iğdır kayısısı toplaması çok yoğun geçiyor. Bundan dolayı Iğdır’daki işçi gücü bunu kaldırmıyor. Bizde bundan dolayı Mersin, Adana, Van, Siirt gibi illerden işçileri temin ediyoruz” dedi.
Kaysı toplamaya Adana’da gelen Filiz Bulut, “Adana’dan Iğdır’a iş için geldik. Arkadaşlar kayısıları toplayarak buraya getiriyor bizde burada ambalajlıyoruz” dedi.
Iğdır’da kayısı kilogramı toptan 15 ile 20 lira arasında satılırken diğer illerde perakende fiyatı 40 liraya kadar çıkıyor.

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