Iğdır’da ayağı ipe dolanan karga kurtarıldı

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Iğdır Suveren Komando Tabur Komutanlığı bahçesinde ayağına ip dolanan karga iplerden kurtarıldı.

Iğdır Suveren Komando Tabur Komutanlığı bahçesinde, Komutanlık personeli ayağına ip dolanan bir karga buldu. Komutanlık personeli durumu HAYDİ ekipleri ile Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Ekipler karakola giderek kargayı teslim aldı. Ayaklarındaki ipleri kesilen karga, bakımı ve beslemesi tamamlandıktan sonra doğaya tekrar bırakıldı.



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