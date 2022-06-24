Iğdır’da ‘2022 kayısı tanıtım ve hasat günleri’ başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da ‘2022 kayısı tanıtım ve hasat günleri’ başladı

İHA

Iğdır’da ‘2022 kayısı tanıtım ve hasat günleri’ başladı

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen “Iğdır kayısısı tanıtım ve hasat günleri” başladı.
"Doğu'nun Çukurova'sı" olan Iğdır'da 'sarı altın' olarak adlandırılan ve coğrafi işareti alınan kayısının hasadının başlamasıyla birlikte ‘2022 kayısı tanıtım ve hasat günleri’ programı düzenlendi. Küllük köyünde düzenlenen programda konuşma yapan Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, “Hem tarım parkı projesinde hem de bundan sonra yapacağımız hububat, tohum desteği projelerinde biz kurumlar olarak İl Özel İdaresi, İl Belediyemiz ve Tarım Müdürlüğümüz ortak çalışıyoruz. Ne kadar çok proje desteği ortaya koyabilirsek o kadar fazla vatandaşımıza yardımcı olduğumuzu düşünüyorum. Kayısı bu yıl ilimize 700 milyonluk bir girdi sağlayacak. Hayırlı bir hasat dönemi diliyorum. Emeğiyle toprağa hayat veren tüm çiftçimizin hasadı bereketli olsun” dedi.
Her yıl geleneksel olarak yapılan kayısı yeme yarışmasında da renkli görüntüler oluştu. Yarışmacılar birinci olmak için çaba gösterdi. Yarışmada en hızlı kayısı yiyen Orhan Karakaş isimli yarışmacı bin liralık çeki Vali Sarıibrahim’in elinden aldı. Ayrıca en iyi kayısı yetiştiricilerine de çeşitli ödüller verildi. Program Kafkas Halk Oyunu ve yöresel halk oyunları ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iğdır’da 661 güvenlik korucusuna hizmet içi eğitim semineri verildi
YEREL HABERLER Iğdır’da 661 güvenlik korucusuna hizmet içi eğitim ...
Ruhsatsız silahları restoranda satmaya çalışırken yakalandılar
YEREL HABERLER Ruhsatsız silahları restoranda satmaya çalışırken ...
Iğdır’da ayağı ipe dolanan karga kurtarıldı
YEREL HABERLER Iğdır’da ayağı ipe dolanan karga kurtarıldı
Iğdır’da sarı altın hasadı başladı, yıllık ürün beklentisi 40 bin ton üzerinde
YEREL HABERLER Iğdır’da sarı altın hasadı başladı, yıllık ürün ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.