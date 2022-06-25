Sara hastası çoban arazide ölü olarak bulundu

Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da koyunlarını otlatmak için araziye çıkan sara hastası çoban Ferzende Acu (55), ölü olarak bulundu.
Iğdır´a bağlı Elmagöl köyünde çobanlık yapan Ferzende Acu, dün sabah koyunlarını otlatmak için araziye çıktı. Akşam saatlerinde Acu´nun eve dönmemesi üzerine yakınları ve köylüler aramaya çıktı. Sara hastası olduğu öğrenilen çobanı bulamayan köylüler, jandarma, AFAD ve 112´den yardım istedi. Bölgeye gelen jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin gece boyunca araması sonuç vermedi.
Sabah saatlerinde arazide aramakurtarma çalışması başlatan ekipler, Acu´un cansız bedenini buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Acu´nun sara krizi sonrası hayatını kaybettiği belirlendi. Acu´nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2022-06-25 21:09:39
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