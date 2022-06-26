Hayvanlarını otlatırken sara krizi geçirerek vefat eden kişi gözyaşları içinde toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayvanlarını otlatırken sara krizi geçirerek vefat eden kişi gözyaşları içinde toprağa verildi

İHA

Iğdır'da koyunlarını otlatmak için araziye çıkan ve bir daha eve dönmeyen kronik sara hastası gözyaşları içinde toprağa verildi.

Hayvanlarını otlatırken sara krizi geçirerek vefat eden kişi gözyaşları içinde toprağa verildi

Iğdır’da koyunlarını otlatmak için araziye çıkan ve bir daha eve dönmeyen kronik sara hastası gözyaşları içinde toprağa verildi.
Iğdır Merkez Elmagöl köyünde yaşayan ve koyunlarını otlatmak için araziye çıkan Ferzende Acu'nun (55) koyun sürüsü akşam saatlerinde köye sahipsiz döndü. Ferzende Acu'nun eve dönmediğini gören akrabaları ve köylüler arama başlattı. Haber verilmesi üzerine AFAD, jandarma, 112 Acil Servis, Acu'nun akrabaları ve köylülerin katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Gece boyunca yapılan aramada bulunmayan Ferzende Acu'nun sabah saatlerinde 06.30 sularında köye yakın bir yerde cesedi bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede kronik sara hastası olduğu öğrenilen Acu'nun sara krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Acu’nun naaşı akrabaları tarafından alınarak Elmagöl Köyü mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sara hastası çoban arazide ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER Sara hastası çoban arazide ölü olarak bulundu
Gürbüz Alkazak, kitabını Serdar Ünsal’a hediye etti
YEREL HABERLER Gürbüz Alkazak, kitabını Serdar Ünsal’a hediye etti
Iğdır'da kronik sara hastası arazide ölü bulundu
YEREL HABERLER Iğdır'da kronik sara hastası arazide ölü bulundu
Iğdır’da ‘2022 kayısı tanıtım ve hasat günleri’ başladı
YEREL HABERLER Iğdır’da ‘2022 kayısı tanıtım ve hasat günleri’ ...
Iğdır’da 661 güvenlik korucusuna hizmet içi eğitim semineri verildi
YEREL HABERLER Iğdır’da 661 güvenlik korucusuna hizmet içi eğitim ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.