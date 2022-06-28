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Serdar Ünsal, ”Sözde Batı Ermenistan Devlet Başkanı Türkiye’de nasıl bayrak açar”

İHA

Serdar Ünsal, ”Sözde Batı Ermenistan Devlet Başkanı Türkiye’de nasıl bayrak açar”

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Batı Ermenistan’dan bir grup milletvekilinin Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan başkanlığında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini gezerek sözde bayraklarını açmalarına tepki gösterdi.
Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, “Ermenistan 'da yayın yapan "Western Armenia" adlı televizyon kanalının günlük Türkçe yayınlarına devam ederek her gün yeni bir skandala imza atması yetmez gibi sözde Batı Ermenistan’dan bir grup milletvekili Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan başkanlığında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini gezerek sözde bayraklarını açmaları bir skandaldır. Ve bu bayrak açmaya kim göz yumuyor “dedi.
Ünsal, "Western Armenia" adlı televizyon kanalının haberine göre Dersim’de çok sayıda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla (Sözde Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarıyla) bir araya gelen heyet Harput,Sur gibi şehirleri gezerek burada yaşayan insanlara sözde Batı Ermenistan devletinin vatandaşlık kimliği verdiği bayrak hediye ettikleri belirtiyorlar. Bir haftadan beri Doğu ve Güneydoğu bölgesini gezerek burada bölücülük, ayrımcılık yapan sözde Batı Ermenistan devleti vatandaşlık kimliği dağıtan bu heyetin yaptıklarını yetkililer görmüyor mu. Bu heyet açıkça kimlik dağıtıp bayrak hediye ediyor maalesef herkes suskun bir şekilde duruyor. Hiçbir işlem yapmıyorlar. Yetkilileri bu konuda göreve davet ediyorum” şeklinde konuştu.
Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, "Western Armenia televizyon kanalı her gün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini Iğdır, Van, Rize, Trabzon ve Bitlis gibi şehirleri "Batı Ermenistan toprağı" olarak nitelendirmeye devam ediyor.Fransa’dan aldıkları cesaretle şimdide Türk topraklarında sözde batı Ermenistan devleti kimliği dağıtıp bayrak açıyorlar. Bu bir skandaldır. Televizyonun skandal yayınlarına ve heyetin gezisine birileri dur demeli. Ermenilerin gözü hala Türk topraklarındadır. Ermeniler hala Türkiye'den toprak talebindeler. Türkiye ve Azerbaycan buna karşılık vererek Ermenistan'a yönelik "Batı Azerbaycan Erivan Cumhuriyeti" Televizyonu kurmalı Sözde Ermenistan topraklarının Türk yurdu olduğunu kamuoyuna duyurmalı. Ermenilerin anladığı dilden konuşmalıdır. Türk düşmanı olan Ermeniler her fırsatta hayallerini ortaya koyuyorlar. Bu da gösteriyor ki Ermenilerin gözü yıllardan beri Türk topraklarında. Şu anda yaşadıkları Erivan bile Türk yurdudur ve Batı Azerbaycan'ın bir parçasıdır. Ermeniler Türk düşmanlıkları sayesinde Ermenistan'da bulunan Türk nüfusu yok etmiş bir kısmını da ülkeden dışarı çıkarmıştır. Şimdi de Türkiye'den bir emperyalist yalan olan sözde soykırımı bahane ederek toprak, tanınma, tazminat peşindeler. Bu çerçevede de propaganda yapmaya başlamışlar, Türkçe TV kurmuşlardır. Türkiye’yi geziyorlar. Amaçları Türk topraklarını Ermenistan toprağı göstererek algı operasyonu yapmaktır. Utanmadan da tv’lerinde “Dersim’de “katliam uçurumu” olarak adlandırılan bir kayanın yanında durduk. 1915’te çok sayıda Ermeniyi kayanın tepesinden aşağı attılar, bu yüzden bu adı aldı. Batı Ermenistan Milletvekilleri ve Devlet Başkanı, Dersimli Batı Ermenistan vatandaşlarının da hazır bulunduğu Dersim Hay Platformu’nun ofisinde ağırlandı. Sıcak bir ortamda görüş alışverişinde bulunuldu, birtakım sorular soruldu ve yanıtlandı. Batı Ermenistan Devlet Başkanı ve Başbakan birer konuşma yaptılar” şeklinde yayın yaptılar" dedi.

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