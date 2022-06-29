Iğdır’da yasa dışı bahis oynatan 11 kişi yakalandı

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Iğdır’da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde yasa dışı bahis oynatan 11 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 11 şüpheliden 7’si hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı kararı verilirken, 4 şüphelinin mahkeme sürecinin devam ettiği öğrenildi.

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