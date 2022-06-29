Iğdır'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 11 gözaltı

Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da, polisin 4 aylık çalışması sonucu yasa dışı bahis oynayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 7258 sayılı 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında 4 ay süreyle teknik ve fiziki takip yaptı. Polis ekiplerince çalışma sonucu yasa dışı bahis oynayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 7 kişi de adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kaldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2022-06-29 13:14:43
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