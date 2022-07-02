Iğdır'da 'Açık kapı izleme ve değerlendirme toplantısı' yapıldı.

Iğdır'da İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan ve vatandaşlara en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulan 'Açık Kapı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı' yapıldı.

Vali Vekili Fatih Özcan başkanlığında kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, vatandaş taleplerinin hızlı ve etkin bir şekilde çözümünde, kurumlar arasındaki koordinasyona ilişkin hususlar görüşüldü.

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