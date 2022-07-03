Türkiye’nin en yüksek dağındaki karlar erimeye başladı

Hava sıcaklıkların son günlerde artması ile birlikte Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın yüksek kesimlerindeki karlar da erimeye başladı.

5137 metrelik rakımıyla muhteşem bir manzaraya sahip olan Ağrı Dağı, 'Doğunun Çukurovası' olarak bilinen Iğdır’dan görüntülendi. Kış boyunca Ağrı Dağı'na yağan karlar yaz ayının gelmesi ile birlikte erimeye başladı. Yüksek rakımlara kadar eriyen karların suları dağın eteklerinde bulunan ve hayvancılık ile uğraşan vatandaşlara da can suyu oldu. Her yıl haziran ayının sonunda aşırı sıcaklıklarda karların erimesiyle birlikte dağın eteğindeki köylerde sel de meydana geliyor.

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