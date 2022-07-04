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Aleyna Ağgül'ün katili için ‘tutukluluğun devamı’ kararı çıktı

İHA

Aleyna Ağgül'ün katili için ‘tutukluluğun devamı’ kararı çıktı

Iğdır’da apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan Aleyna Ağgül’ün ölümü ile ilgili tutuklu bulunan Gökhan Argın’a verilen müebbet hapis cezasına avukatların yaptığı itiraz reddedildi, dosya Yargıtay’a taşındı.
Iğdır'da, 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bırakıp, 30 Eylül 2021 gecesi evlerinin yan tarafındaki apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan ve intihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül'ün ölümü ile ilgili tutuklu bulunan Gökhan Argın hakkında verilen müebbet hapis cezası, Erzurum Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından da incelendi. İstinaf Mahkemesi, sanık avukatlarının itirazını reddederek dosyayı Yargıtay’a taşıdı.

Olay
Iğdır'da 30 Eylül gecesi evlerinin yan tarafındaki apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan ve intihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül’ün (18) ölümü ile ilgili gözaltına alınan Ağgül’ün okul arkadaşı Göktürk Argın ve babası Gökhan Argın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan itirazlar sonucu Gökhan Argın 7 Ekim'de tutuklandı. Tutuklanan ve Erzincan Cezaevine gönderilen Argın ile ilgili yargılama süreci başladı. Mahkemede hakkındaki iddiaları reddeden Argın, genç kızın ölümü ile ilgisi olmadığını söyleyerek serbest bırakılmasını istedi. Argın hakkında Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık, "cebir ve tehdit kullanarak intihara yönlendirme" suçundan müebbet, "kasten yaralama" ve "şantaj" suçlarından ise 2 yıl 4 ay hapis ve 10 bin lira da para cezasına çarptırdı.
Karar sonrası Argın’ın avukatları dosyayı İstinaf Mahkemesine taşıdı. Mahkeme avukatların itirazına ret cevabı verdi. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından incelenen dosyada 'Yargıtay yolu açıktır' denilerek, kararın uygulanması gerektiğine hükmedildi.

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