Iğdır Emniyetinden sahte para uyarısı

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Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kurban pazarında sahte paraya dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala Iğdır Emniyet Müdürlüğü vatandaşlara uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda başta hayvan alışverişi olmak üzere tüm alışverişlerde sahte paraya dikkat edilmesi uyarısında bulunuldu. Sahte para verenlerin olması durumunda emniyet ekiplerine bilgi verilmesi talep edildi.

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