Iğdır'da bulunan yavru kartallar korumaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır'da vatandaşlar tarafından arazide bulunan 3 kartal yavrusu koruma altına alındı.

Melekli beldesinde vatandaşlar bir tarlada 3 kartal yavrusu buldu. Vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirdi. Araziye giden ekipler, kartal yavrularını alarak şubede bakımını yaptı. Ekipler yavruları et ile beslerken, yavruların uçmayı öğrendikten sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.