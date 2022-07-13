Iğdır'da çekiciden ayrılan dorse korkuttu

Iğdır'da kavşağı dönen tırın dorsesinin çekiciden ayrılması sonucu korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Aralık ilçesinden Ağrı Doğubayazıt istikametine seyir halinde olan 50 ACC 588 plakalı tır, Konaklı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan kavşağından dönerken, dorsesi çekiciden ayrıldı. İsmi öğrenilemeyen tır şoförünün durumu çabuk fark etmesi ile büyük bir faciadan dönüldü. Durumu fark eden şoför hemen durarak yardım istedi. Bir kısmı çekici üzerinde kalan dorse, kepçe yardımı ile tekrar yerine takıldı. Olay sonrasında tır, zarar gören yerlerinin tamiri için sanayiye götürüldü.

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