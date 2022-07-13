Iğdır'da çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı

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Iğdır’ın Tuzluca ilçesi Abbasgöl köyünde çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Kavga, bugün Tuzluca ilçesine Bağlı Abbasgöl köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dün içme suyu nedeniyle çıkan kavgada köyün muhtarı İsa Tosun yaralandı. Kavga olayı fazla büyümeden yatıştırıldı. Bugün tekrar kavga çıktı. Çekim ve Tosun aileleri arasında bugün tekrarlanan taş, bıçak, sopa ve silahlı kavgada, 2'si kadın 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla önce Tuzluca Devlet Hastanesine buradan Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çıkan kavgada silahla vurulan ve çok kan kaybettiği öğrenilen Suat Çekim Iğdır Devlet Hastanesinde ameliyata alındı. Güvenlik güçleri hastane etrafında güvenlik önlemi alırken olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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