Serdar Ünsal, “15 Temmuz Şehitlerini rahmetle anıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serdar Ünsal, “15 Temmuz Şehitlerini rahmetle anıyoruz”

İHA

Serdar Ünsal, “15 Temmuz Şehitlerini rahmetle anıyoruz”

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği başkanı Serdar Ünsal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.
15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde, Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal yayınladığı mesajda, “Diyor ki Yunus, Şunlar ağalar ve beylerdi, hizmetçiler beslerdi, Ağa nerde, bey nerde? Yıkılmayacağını zanneden, insanıyla alay eden şımarık yüzler, pusuya yatan sinsi beyinler; düne kadar ülkemizin bütün kalelerine giren içimizdeki düşman Fetö’cülerin bir kısmı şu anda zindandalar. Kanlı bir darbe girişimine karşı direnen Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ülkemiz büyük bir tehlike atlatmıştır. Ülkemiz için Fetöcü, bölücü, hainlerin tehlikesi bitmemiştir. İç ve dış düşmanlar saldırdıkça saldırıyor. Allah devletimizi Türk milletini korusun. Unutmayın, su uyur düşman uyumaz ve hain içten olunca kapı kilit tutmaz düşman çok olur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iğdır'da akrabaların kavgasında 2'si çocuk 10 yaralı
YEREL HABERLER Iğdır'da akrabaların kavgasında 2'si çocuk 10 yaralı
Iğdır'da çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Iğdır'da çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı
'Kardeşimize komplo kurup parasını almışlar'
YEREL HABERLER 'Kardeşimize komplo kurup parasını almışlar'
Iğdır'da çekiciden ayrılan dorse korkuttu
YEREL HABERLER Iğdır'da çekiciden ayrılan dorse korkuttu
Iğdır’da öğle saatlerinde güneşlenen Kafkas keleri görüntülendi
YEREL HABERLER Iğdır’da öğle saatlerinde güneşlenen Kafkas keleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.