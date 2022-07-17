Iğdır'da kümese giren 1.5 metrelik yılanı itfaiye yakaladı

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Özan AYDIN/ IĞDIR, (DHA) IĞDIR'da tavuk kümesine giren 1.5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekibi tarafından yakalanıp, tekrar doğaya bırakıldı.

Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde Samet Harkay'a ait tavuk kümesine yılan girdiği ihbarı alan ekipler kısa sürede olay yerine gitti. Kümesteki yumurta ve 10 civcivi yiyen yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından ellerindeki özel aparat yardımıyla yakalandı. Büyük korku ve paniğe neden olan yılan, itfaiye ekipleri tarafından tekrar doğaya bırakıldı. (DHA)FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2022-07-17 19:15:02



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