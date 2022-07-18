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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da iş yerine giren engerek yılanı korkuttu

İHA

Iğdır’da iş yerine giren engerek yılanı korkuttu

Türkiye’de son günlerde sıkça görülen ve Türkiye’nin en zehirli yılanlarından biri olan engerek yılanı, son olarak Iğdır’da bir iş yerinde ortaya çıktı.
Türkiye’de de sıkça görülen ’engerek’ yılanları havaların ısınmasıyla ortaya çıkmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının 40 derece olduğu Iğdır’da da engerek yılanı görüldü. Edinilen bilgiye göre, Iğdır’daki organize sanayi bölgesinde bir iş yerine yılan girdiğini fark eden iş yeri sahibi, Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi. İş yerine giden itfaiye ekibi, engerek yılanını uzun uğraşlar sonucunda yakaladı. Ekipler yakaladıkları yılanı bidona koyup, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine canlı olarak teslim etti.
DKMP Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan ve 'engerek' olduğu tespit edilen yılan, doğaya bırakıldı. Uzmanlar, artan hava sıcaklığından dolayı yılanlara karşı dikkatli olunmasını ve vatandaşların müdahale için uzmanlardan yardım talep etmeleri gerektiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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