Tırpanla ot biçme geleneği kayboluyor

AğrıIğdır sınırında yer alan, Ağrı Doğubayazıt’a bağlı Kucak köyünde tırpanla ot biçen adam bulamayan köylüler kara kara düşünüyor.

Eskiden tarımda kullanılan tırpan, gelişen teknoloji ile birlikte yerini biçer denilen teknolojik alete bıraktı. Teknolojinin her türlü nimetinden yararlanan vatandaşlar, taşlık alanlarda biçer makinesinin girmediği yerlerde yine tırpan ile ot biçmeye devam ediyor. Son yıllarda tırpan kullananın azalması ile birlikte köylünün otları da biçilmeden tarlada kaldı. Tırpan kullananları bulamayan köylüler kara kara düşünmeye başladı. Iğdır başta olmak üzere birçok yere tırpan kullanan bulmak için gittiklerini belirten köy muhtarı Mehmet Karaçöl, günlük yevmiyenin 300 lira olduğunu, yeme içme gibi ihtiyaçları da yine kendilerinin karşıladığını belirttiği halde tırpan kullananları bulamadıklarını söyledi.

Karaçöl, “Buralar yamaç ve taşlık alan olduğu için buraların tırpan ile biçilmesi gerekiyor. Tırpancı eskisi gibi yetişmiyor. Gençler bu işe meyilli değil. Yaşlı nesil kalmış. Şu anda günlük 300 lira yevmiye artı yeme içme bize ait fakat tırpancı bulamıyoruz. Tırpan kullanmasını bilemeyen taşa vurur, ayağına vurur. 3 ile 5 yıl sonra burası hep atıl durumda olacak. Buraları eskiden hep ekip biçiliyordu, şimdi kimse ekmiyor çayır oldu, gitti” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.