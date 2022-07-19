Tırpanla ot biçme geleneği kayboluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tırpanla ot biçme geleneği kayboluyor

İHA

Tırpanla ot biçme geleneği kayboluyor

AğrıIğdır sınırında yer alan, Ağrı Doğubayazıt’a bağlı Kucak köyünde tırpanla ot biçen adam bulamayan köylüler kara kara düşünüyor.
Eskiden tarımda kullanılan tırpan, gelişen teknoloji ile birlikte yerini biçer denilen teknolojik alete bıraktı. Teknolojinin her türlü nimetinden yararlanan vatandaşlar, taşlık alanlarda biçer makinesinin girmediği yerlerde yine tırpan ile ot biçmeye devam ediyor. Son yıllarda tırpan kullananın azalması ile birlikte köylünün otları da biçilmeden tarlada kaldı. Tırpan kullananları bulamayan köylüler kara kara düşünmeye başladı. Iğdır başta olmak üzere birçok yere tırpan kullanan bulmak için gittiklerini belirten köy muhtarı Mehmet Karaçöl, günlük yevmiyenin 300 lira olduğunu, yeme içme gibi ihtiyaçları da yine kendilerinin karşıladığını belirttiği halde tırpan kullananları bulamadıklarını söyledi.
Karaçöl, “Buralar yamaç ve taşlık alan olduğu için buraların tırpan ile biçilmesi gerekiyor. Tırpancı eskisi gibi yetişmiyor. Gençler bu işe meyilli değil. Yaşlı nesil kalmış. Şu anda günlük 300 lira yevmiye artı yeme içme bize ait fakat tırpancı bulamıyoruz. Tırpan kullanmasını bilemeyen taşa vurur, ayağına vurur. 3 ile 5 yıl sonra burası hep atıl durumda olacak. Buraları eskiden hep ekip biçiliyordu, şimdi kimse ekmiyor çayır oldu, gitti” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kavşağa çıktı
YEREL HABERLER Gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden ...
Iğdır’da iş yerine giren engerek yılanı korkuttu
YEREL HABERLER Iğdır’da iş yerine giren engerek yılanı korkuttu
Iğdır'da kümese giren 1.5 metrelik yılanı itfaiye yakaladı
YEREL HABERLER Iğdır'da kümese giren 1.5 metrelik yılanı itfaiye ...
Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Iğdır'da metruk binalar yıkılıyor
YEREL HABERLER Iğdır'da metruk binalar yıkılıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.