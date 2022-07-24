Serdar Ünsal, '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsun'

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan yardımcısı Serdar Ünsal, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Ünsal; “Basınyayın kuruluşları ve gazeteciler, bu açıdan demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan çok önemli bir meslek grubunu teşkil etmektedirler. Yerel ve ulusal yayın kuruluşlarında görev yapan tüm gazeteciler ve basın kuruluşlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı’nı kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.

Ünsal, basının demokrasinin yaşaması ve gelişmesini sağlayan önemli meslek grubu olduğunu ifade ederek; “Bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğü her insanın en temel haklarından biridir. Düşünce ve ifade özgürlüğü ile haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basınyayın kuruluşları ve gazeteciler, bu açıdan demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan çok önemli bir meslek grubunu teşkil etmektedirler.

'15 Temmuz'da basının önemi net bir şekilde görülmüştür'

Ünsal, Yazdığı yazıdan, yaptığı haberden dolayı her türlü yaptırımı yapanlara büyük önder Mustafa Kemal Atatürkün “ Gazeteciler gördüklerini, duyduklarını dirayetle yazmalıdır” sözlerini anımsatmakta yarar görüyoruz. Çünkü bir gün gelir yaptırım, baskı uyguladıkları gazeteciler o kişiye destek verir. Bunun örneği özellikle FETÖ/PDY yanlısı hain askerlerin 15 Temmuz’da giriştikleri kalkışmada basınımızın önemi bir kez daha net şekilde görülmüştür. Darbe girişiminin başladığı ilk saatlerden itibaren haber verme ve yayıncılık ilkesine bağlı kalarak, demokrasiye, birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak, üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmiştir.44 gün süren Azerbaycan Ermenistan savaşında da basının önemi bir kere daha ortaya çıkmıştır. Azerbaycan'a verdikleri destekten dolayı Türk basınına teşekkür ederim. Bu duygu ve düşüncelerle başta ilimizde faaliyet gösteren yerel gazete, televizyon, radyo, dergi, internet gazeteleri ve haber ajanslarının temsilcileri olmak üzere tüm değerli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutlar, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler dilerim.” şeklinde konuştu.

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