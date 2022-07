Doğunun Çukurova’sından çevre illere sebze ve meyve satışı

Birçok meyve ve sebze türünün yetiştirildiği “Doğu'nun Çukurova’sı” Iğdır'da ürünler çevre illere satılıyor.

İklimi ve coğrafi yapısından dolayı “Doğu'nun Çukurova’sı” olarak bilinen Iğdır'da sebze ve meyve hasadı ile birlikte ürünler bölgedeki çevre illere satılıyor. Çiftçinin ürettiği ürünleri dışarıdan gelen tüccarlar hem direkt tarladan hem de sebze ve meyve komisyoncularından ürünleri satın alıyorlar. Tüccarlar aldıkları ürünleri çevre illere götürerek satıyorlar. Birçok meyve ve sebzenin yetiştiği Iğdır’da her yıl canlanan pazar bu yıl yine canlandı. Tüccarlar ürün almak için zaman ile yarışırken çiftçi de hem alıcının talebini karşılamak hem de ürünün yerde kalmaması için büyük çaba sarf ediyor. Bitlis’ten Iğdır’a gelen sebze ve meyve alan Orhan Çalış, “İlkbahar ayından itibaren Iğdır’a gelerek kayısı, karpuz, kavun ticareti yapıyoruz. Buradan kavun, karpuz, domatesi farklı illere göndereceğiz. Batman, Bitlis Van olsun gönderiyoruz. En çok satılan Iğdır’ın meşhur kayısısı hemen hemen yurt içi yurt dışı her tarafa ihraç ediliyor. Bunun dışında nektarin, kavun domates birçok ürünü şehir dışına gönderiyoruz baya verimli bir memlekettir” dedi.

Iğdırlı çiftçi Şerif Çelikten Iğdır sebze ve meyvesinin çoğunun Güneydoğu’ya gönderildiğini belirterek, “Bizim ilimizde, beldemizde öncelikle kayısı yetişiyor. Kayısıdan sonra kavun, karpuz, salata, patlıcan, biber yetişiyor. Burası bir çukur ovadır, burada aklınıza gelecek bütün sebze ve meyveler yetişiyor. Buradaki ürün Kars, Erzurum, Doğubayazıt’a gidiyor. Güneydoğu bölgesi olmasa bizim sebzeler burada para etmez. Çünkü onlar gelip bizden alıyorlar başka satamıyoruz. Biz köylü kazanırsak devlet de kazanır, vatandaş da kazanır şimdi biz kaybettikten sonra herkes kaybediyor. Her şey birbiri ile bağlantılıdır” dedi.

