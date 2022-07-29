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Sarıgül: Ülkemizdeki sığınmacılar NATO ülkeleri arasında eşit oranda dağıtılsın

DHA

Sarıgül: Ülkemizdeki sığınmacılar NATO ülkeleri arasında eşit oranda dağıtılsın


Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Ülkemizdeki sığınmacıların NATO üyesi ülkeler arasında eşit oranda dağıtılması konusunda bütün muhalefet partilerinin iktidara yetki vermesini talep ediyorum" dedi.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Iğdır'da esnaf ziyaretinde bulundu. Partisinin Doğu Anadolu'da görevli il başkanlarıyla kente gelen Sarıgül, Atatürk ve Cumhuriyet Caddelerindeki esnafın sorunlarını dinledi. Sarıgül, daha sonra il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. TDP'nin diğer siyasi partilerden farklı olduğunu belirten Sarıgül, "Parti olarak teşkilat yapımızla, tüzüğümüzle, görüşlerimizle birçok siyasi partiden farklıyız. Ben alışılagelmiş siyasilerden değilim, salon ve koltuk siyasetçisi değilim. Açık, net, son derece şeffaf bir siyaset yapmaya, partimizin görüşlerini milletimizle buluşturmaya bismillah diyerek devam ediyoruz. Teşkilatlarımızla aramızda gönül bağımız, dava adamlığımız, davalarına inanan ilişkilerimiz var" diye konuştu. 
Son günlerde kamuoyunda tartışılan sığınmacılar konusuna da değinen Sarıgül, şunları söyledi:
 "Ülkemizdeki sığınmacıların NATO üyesi ülkeler arasında eşit oranda dağıtılması konusunda bütün muhalefet partilerinin iktidara yetki vermesini talep ediyorum. İktidar NATO ve Avrupa Birliği karşısında daha da güçlü olsun. Gerekiyorsa Amerikan üslerini, NATO üslerini kapatalım ama İsveç ve Finlandiya NATO'ya girmek istiyorsa bizdeki mültecileri eşit olarak almak durumundadır. Bu kartı çok iyi oynayalım, bu fırsatı kaçırmayalım. Bu noktada da bütün siyasi partileri hükümete yetki vermeye davet ediyorum. Hükümetimiz yetkiyi almalı ki NATO ülkeleri karşısında masaya sağlam otursun. Gelin Türkiye Cumhuriyeti masasını kuralım, bu masada 6 buçuk milyon mültecinin sorunlarını konuşalım."
'DİLUCU SINIR KAPISI AÇILMALI'
TDP lideri Sarıgül, yaklaşık 1 aydır kapalı olan Dilucu Sınır Kapısı'na da gitti. Burada bir açıklama yapan Sarıgül, "Dilucu Sınır Kapısı'nı, Azerbaycan hükümeti, 3 ay süreliğine yolcu geçişlerine kapattı. Dilucu Kapısı'nın kapatılması bölgedeki ticareti olumsuz etkiledi. Iğdırlılar da Nahçivan halkı da mağdurdur. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev´den ve eşi Mihriban hanımdan bu kapının açılmasını rica ediyorum. Türkiye'de Haydar Aliyev Parkı'nı açan ilk belediye başkanıyım" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ
2022-07-29 18:42:21

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