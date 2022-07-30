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Hava sıcaklığı 40 dereceye dayanmıştı, Iğdır’da aniden bastıran yağmur korkuttu

İHA

Hava sıcaklığı 40 dereceye dayanmıştı, Iğdır’da aniden bastıran yağmur korkuttu

Hava sıcaklığının 40 dereceye dayandığı Iğdır’da aniden bastıran yağmur sürücülere zor anlar yaşattı.

Kavurucu sıcaklıkların etkili olduğu Iğdır’da hava sıcaklığı geçen hafta 39,7 dereceyi bulmuştu. Yoğun sıcaklıkların etkili olduğu kentte bugün akşama doğru etkili olan yağmur sürücülere zor anlar yaşattı. Ağrı Doğubayazıt’tan Iğdır’a hareket halinde olan sürücüler Suveren mevkisinde dolu yağmuruna yakalandı. Sileceklerin bile zorlandığı yağış sonucu sürücüler araçlarını bekletmek zorunda kaldı. Zor anlar yaşayan sürücüler yağışın hafiflemesi sonrası yollarına devam etti. Yağan yağmur sonrası küçük sel suları oluşurken yağmur bulutları görenleri hayrette bıraktı. Kavurucu sıcaklıklardan sonra etkili olan yağmurlar az da olsa kenti serinletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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