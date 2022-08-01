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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı Dağı eteklerinde ilk defa aspir bitkisi yetiştirildi

İHA

Ağrı Dağı eteklerinde ilk defa aspir bitkisi yetiştirildi

Iğdır’da Ağrı Dağı eteklerinde ilk defa ilaçlarda, kozmetik ürünlerde, yemeklik yağ, ve boya maddesi olarak kullanılan aspir bitkisi yetiştirildi.
İklimi ve coğrafi koşullarıyla birçok tarım ürününün yetiştirildiği, "Doğu'nun Çukurova’sı" Iğdır’da farklı ürünler yetiştirilmeye devam ediliyor. Iğdır merkeze bağlı Karagüney köyünde Ağrı Dağı eteklerinde ziraat yüksek mühendisi İshak Savaş, bu yıl bir ilki gerçekleştirdi. Savaş; ilaçlarda, yemeklik yağ olarak, kozmetik ürünlerde ve boya maddesi olarak kullanılan aspiri 10 dönümlük bir tarlada ekti. Bugünlerde hasat yapmaya hazırlanan Savaş, bahar ayındaki zirai don ve ekimde donanım kullanmadığı için bu yıl fazla bir verim alamadı.
Bu yılki hasatta elde edeceği tohum ile seneye yine ekim yapacağını belirten Savaş, “Bu ektiğimiz aspir bitkisi iklim olarak bölgemize uymaktadır ama biz ilk defa burada Ağrı Dağı eteklerinde bu ürünü ektik. Tohumunu Kaliforniya’dan gönderen Fransalı bir şirketten aldık. Makine ve donanım kullanamadığımız için verim biraz düşük oldu. Şu anda bunu hasat ederek tohumunu önümüzdeki yıl tekrar ekmeyi düşünüyoruz. Bunun işlenmesi ve biyodizel yağ haline getirilmesi sağlanırsa daha büyük alanlarda ekmeyi düşünüyoruz" dedi.

"İlkbahar donları verimi düşürdü"
İlkbahar mevsimindeki donların verimi düşürdüğünü belirten Savaş, “İlkbahar donları bizim burada ilk defa görüldü. Mayıs 15’inde burada görülen donda ürün filizlenme aşamasında olduğu için çoğu yerde bitkiler dona maruz kaldığı için çıkmadı. Bu yıl buğday ve arpada da aynı sıkıntıyı yaşadık. Çoğu yerde ürün tarlada başak açmadı. İlkbahar donları geç oldu biz de biraz erken ektik. Ondan dolayı da verim düşük oldu" diye konuştu.

"Destek olursa daha çok alana ekmeyi düşünüyoruz"
Aspir bitkisi için destek olunduğunda bu ürünü daha çok alana ekmeyi düşündüklerini belirten Savaş, “Biz bu aspir bitkisini kendi imkanlarımız ile ektik. Eğer devlet desteği, tohum ve ekipman desteği olursa şu an biz bunu biçecek biçer bulamıyoruz. Bu ürün geç olduğunda biçer yok. Biçerdöver bulamadığımız için el ile biçeceğiz. Bundan dolayı burada verim kaybı oluşacak, tohumu dökülecektir. Devlet desteği olursa daha büyük alanlar ekebilir daha büyük verimler alabiliriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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