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Binanın 2'nci katında mahsur kalan kediler, şaşkın bakışlar içinde kurtarılmayı bekledi

İHA

Binanın 2'nci katında mahsur kalan kediler, şaşkın bakışlar içinde kurtarılmayı bekledi

Iğdır’da bir binanın ikinci katında 2 gün boyunca mahsur kalan kediler, nakliyat asansörü ile kurtarıldı.
Vatandaşlar, Iğdır merkez Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan binanın ikinci katında bir kedinin mahsur kaldığını gördü.
Kedinin iki gündür cama çıktığını ve sürekli miyavladığını belirten çevredekiler, merdivenden kedilerin bulunduğu kata çıkıp kapıyı yokladı. Kapının kilitli olduğunu gören vatandaşlar, bina sahibinin şehir dışında olduğunu öğrenince açık olan camdan kediyi itfaiye yardımı ile kurtarmak istedi. İtfaiyeyi arayan vatandaşlar, itfaiye gelmeyince hemen binanın yanında park halinde olan eşya taşımada kullanılan asansör sahibi devreye girdi. Asansör sahibi Aydın Yum ve arkadaşı Çetin Kozgurt, asansörü aşağıya kurduktan sonra Çetin Kozgurt, sepete binerek yukarı çıktı. Pencerede şaşkın bakışlar içinde olanları izleyen kedi ise yukarıya çıkan asansöre atlamaya çalıştı. O esnada başka bir kedi daha cama çıktı. İkinci kedi de gözükünce vatandaşlar içeride birçok kedinin olabileceğini söyledi. İki kedi şaşkın bakışlar içinde olanları izlerken, asansörle yukarı çıkan Çetin Kozgurt’u görünce içeri kaçtı. İçerideki bir dolabın arkasına saklanan kedileri alan Kozgurt, birini asansörün sepetine bırakıp indirirken diğer kedi ile de kendisi indi. Korkan kediler, Kozgurt’u birkaç yerinden ısırdı.
Kedilerin iki gündür yukarıda mahsur kaldığını belirten Aydın Yum, “İki kedi şu camda mahsur kalmıştı. İtfaiyeyi aradık, gelmedi. Mecbur kalınca kendi asansörümüz ile kedileri indirdik. Kediler iki gündür aç susuz bekliyordu, vatandaşlar da gördü. Çetin arkadaşımızın sayesinde kedileri indirdik” dedi.
Asansörle yere inen kediler, hemen oradan uzaklaşarak gözden kayboldu.

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