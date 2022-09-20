Çalınan 118 koyunu jandarma buldu

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR´da çiftçi Yakup Koç´un (50) çalınan 118 koyununu jandarma buldu. 2 şüpheli gözaltına alınırken hayvanlar ise sahibine teslim edildi.
Merkeze bağlı Yaycı köyünde 15 Eylül gecesi Yakup Koç'un ağılından 118 koyun çalındı. Koç´un ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çalışma başlattı. Arazide operasyon düzenleyen ekipler, koyunlarla birlikte 2 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, koyunlar ise sahibine teslim edildi.
Hayvanları bulunduğu için büyük sevinç yaşayan Yakup Koç, "Jandarma ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Bunları kazanana kadar çok zorluklar çektim. Jandarmamız büyük çaba gösterdi, hepsinden Allah razı olsun" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2022-09-20 11:44:51
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