Ermenistan saldırılarında şehit olan Azerbaycan askerleri için ihsan yemeği verildi



Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da yaşayan Azerbaycanlılar ile Iğdır Azerbaycan Evi Derneği tarafından Ermenistan saldırılarında şehit olan askerler için ihsan yemeği verildi.

Iğdır'da yaşayan Azerbaycanlılar ile Iğdır Azerbaycan Evi Derneği tarafından Ermenistan ordusunun Kelbecer, Laçın ve Daşkesen bölgelerinde düzenlediği saldırılarda şehit olan Azerbaycan askeri için Hacı Hacer Yusuf Camii aşevinde yemek programı düzenlendi. Vefat edenler için verilen, bölgede `ihsan yemeği´ olarak adlandırılan yemek programı, Iğdır Ehlibeyit Alimler Derneği Başkanı Zeki Tümay ve Cafer Yücal'ın Kur´an-ı Kerim okumasıyla başladı. Şehitler için duaların yapıldığı programda konuşan Iğdır Azerbaycan Evi Dernek Başkanı Serdar Ünsal, "Ermeniler rahat durmuyor. 44 gün süren savaştan yenilgiyle çıktılar, fakat uslanmadılar. Her fırsatta Azerbaycan topraklarına saldırıyorlar. Güçlü Azerbaycan ordusu gereken cevabı veriyor. Son Ermeni saldırısında şehit olan askerler için Iğdır'da yaşayan Azerbaycan vatandaşlarıyla bir araya gelerek imece usulü ihsan yemeği verdik. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Her zaman Türkiye olarak Azerbaycan'ın yanındayız. Olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Iğdır'da yaşayan Azerbaycanlılar da şehit olan askerler için rahmet dileyip, Azerbaycan ordusunun Ermenistan´a gereken dersi verdiğini ve savaşmaya hazır olduklarını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2022-09-23 10:07:44



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