Iğdır'da sandalyeli- bıçaklı kavga: 1'i ağır 5 yaralı, 5 gözaltı (2)



Sayın yazı işleri müdürlerine,'Iğdır'da sandalyelibıçaklı kavga: 1'i ağır 5 yaralı, 5 gözaltı' başlıklı haberimizde ailelerden birinin 'Dur' olan soyadını, kaynağından yapılan düzeltmeyle ek haberimizde 'Kaya' olarak veriyoruz.---------------------------------KAVGANIN NEDENİ, CEP TELEFONU TAMİRİYMİŞ

Iğdır'da, Sisko ve Kaya aileleri arasında, cadde ortasında çıkan sandalyelibıçaklı kavganın nedeninin, cep telefonu tamiri yüzünden yaşanan anlaşmazlık olduğu öğrenildi. Kaya ailesinden birinin, Sisko ailesinden çocuğun cep telefonunu yere düşürdüğü; Sisko ailesinin de karşı taraftan tamir edilmesini talep ettiği belirtildi. Tamir teklifini önce kabul eden Kaya ailesinin, daha sonra 'Haraç mı istiyorsunuz?' diyerek telefonu tamir ettirmeyeceklerini söylemeleri üzerine tarafların kavga ettiği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2022-10-13 11:45:55



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