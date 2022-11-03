Devriye gezen polis ekibi, yaralı kedinin başından ayrılmadı



Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da devriye gezen polis ekibi, fark ettiği yaralı kedinin başından veteriner hekim gelene kadar ayrılmadı. İlk müdahale sonrası polis otosu ile hayvan hastanesine götürülen kedi, tüm çabalara rağmen kurtarılmadı.

14 Kasım Mahallesi İlham Aliyev Bulvarı Caddesi'nde devriye gezen polis ekibi, kaldırım kenarındaki yaralı kediyi fark etti. Belediyeye haber veren ekip, veteriner hekim gelene kadar kedinin başında bekledi. Bu sırada polisler, kediye su vererek başını okşadı. Bölgeye gelen veteriner hekim Bekir Yılmaz, otomobil çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen kediye ilk müdahaleyi yaptı. Polis otosu ile hayvan hastanesine götürülen kedi, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2022-11-03 09:34:19



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