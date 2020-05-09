Iğdır ile Ağrı'da berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan ve pazartesi günü açılması planlanan iş yerlerinde hazırlıklar sürüyor.

Iğdır'daki berber, kuaför ve güzellik salonlarında belediye ekiplerince eş zamanlı dezenfeksiyon yapıldı.

Iğdır Berberler ve Kuaförler Derneği Başkanı Gökmen Kaya, "Belediye Başkanlığı ile yaptığımız görüşme sonunda iş yerlerimizin dezenfekte edilmesi için çalışmalar başlatıldı. Bizlerin ve müşterilerimizin sağlığı için bu çalışma çok faydalı olacak." dedi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatları doğrultusunda kentteki berber ve kuaförlerde başlatılan dezenfeksiyon da sürüyor.

Öte yandan, Kars'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında, belirli saatlerde sokağa çıkabilecek 65 yaş ve üstü vatandaşlara maske dağıtıldı.

Vatandaşların sağlıklı ortamlarda zaman geçirebilmeleri için Valilik tarafından temin edilen maskeler, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 65 yaş üstündekilere verildi.