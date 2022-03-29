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2022 IĞDIR İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
1 02.04.2022 Cumartesi 04:14 05:40 12:13 15:46 18:35 19:55 2 03.04.2022 Pazar 04:12 05:38 12:12 15:47 18:36 19:57 3 04.04.2022 Pazartesi 04:10 05:37 12:12 15:47 18:37 19:58 4 05.04.2022 Salı 04:09 05:35 12:12 15:48 18:38 19:59 5 06.04.2022 Çarşamba 04:07 05:34 12:11 15:48 18:39 20:00 6 07.04.2022 Perşembe 04:05 05:32 12:11 15:48 18:40 20:02 7 08.04.2022 Cuma 04:03 05:30 12:11 15:49 18:41 20:03 8 09.04.2022 Cumartesi 04:01 05:29 12:11 15:49 18:42 20:04 9 10.04.2022 Pazar 03:59 05:27 12:10 15:49 18:43 20:05 10 11.04.2022 Pazartesi 03:58 05:26 12:10 15:50 18:44 20:07 11 12.04.2022 Salı 03:56 05:24 12:10 15:50 18:45 20:08 12 13.04.2022 Çarşamba 03:54 05:23 12:09 15:50 18:46 20:09 13 14.04.2022 Perşembe 03:52 05:21 12:09 15:50 18:47 20:11 14 15.04.2022 Cuma 03:50 05:20 12:09 15:51 18:48 20:12 15 16.04.2022 Cumartesi 03:48 05:18 12:09 15:51 18:49 20:13 16 17.04.2022 Pazar 03:46 05:17 12:09 15:51 18:50 20:15 17 18.04.2022 Pazartesi 03:45 05:15 12:08 15:52 18:51 20:16 18 19.04.2022 Salı 03:43 05:14 12:08 15:52 18:52 20:17 19 20.04.2022 Çarşamba 03:41 05:12 12:08 15:52 18:53 20:19 20 21.04.2022 Perşembe 03:39 05:11 12:08 15:53 18:54 20:20 21 22.04.2022 Cuma 03:37 05:10 12:07 15:53 18:55 20:21 22 23.04.2022 Cumartesi 03:36 05:08 12:07 15:53 18:56 20:23 23 24.04.2022 Pazar 03:34 05:07 12:07 15:53 18:57 20:24 24 25.04.2022 Pazartesi 03:32 05:05 12:07 15:54 18:58 20:26 25 26.04.2022 Salı 03:30 05:04 12:07 15:54 18:59 20:27 26 27.04.2022 Çarşamba 03:28 05:03 12:07 15:54 19:00 20:28
Kadir Gecesi
27 28.04.2022 Perşembe 03:27 05:01 12:06 15:54 19:01 20:30 28 29.04.2022 Cuma 03:25 05:00 12:06 15:55 19:03 20:31 29 30.04.2022 Cumartesi 03:23 04:59 12:06 15:55 19:04 20:33 30 01.05.2022 Pazar 03:21 04:58 12:06 15:55 19:05 20:34
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
Bayram Namazı : 05:35
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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